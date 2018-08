Aracely Arámbula 'rompe' el silencio y habla de Marcela Basteri

Agencia

MÉXICO.- Aunque al principio de la transmisión de Luis Miguel: La serie, Aracely Arámbula no quería dar ninguna opinión y respecto, y mucho menos que la relacionaran, a ella o a sus hijos con la bioserie, unas semanas después, eso quedó atrás e incluso habló sobre la madre de su ex pareja, Marcela Basteri.

Durante una entrevista que otorgó para el programa De primera mano, la actriz y cantante aseguró que no cree que vayan a tocar la historia de amor que inició con Luis Miguel en 2005, ni el nacimiento de sus dos hijos: Miguel y Daniel, en la próxima temporada de la serie biográfica del cantante.

Araceli dijo que no emitiría ningún comentario al respecto cuando se le cuestionó sobre la manera de ser Luis Rey. Sin embargo, cuando tocaron el tema de la desaparición de la abuela de sus hijos, respondió de una manera muy distinta.

“Amo y respeto esa historia, amo y respeto a la abuela de mis hijos. La verdad es que no voy a hablar nada de eso, porque es un tema muy privado, muy personal, es algo que duele y es algo muy especial para mi familia, para mis hijos, mis hijos están ligados a eso. Toda la vida va a ser con mucho respeto, con mucho amor, mucho cariño y no me van a ver nunca hablando de algo que no me corresponde”, dijo la ex pareja de "El Sol".

En la misma entrevista aseguró que ella conoce muy bien esa historia de una manera familiar, es decir, muy cercana. No obstante, estas declaraciones han dado de qué hablar en las redes sociales, ya que es sorprendente que Araceli se refiera a los padres de Luis Miguel como su familia, cuando su relación con el cantante sucedió muchos años después de la desaparición de Marcela y la muerte de Luis Rey.

Con información del portal Quién.