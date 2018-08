Supuesta novia de Fabio Melanitto habla tras su asesinato

Agencia

Ciudad de México.- El asesinato a sangre fría del ex integrante del frupo Uff!, Fabio Melanitto, ha dejado conmocionada a la opiníon pública que ahora busca respuestas ante la tragedia ocurrida a plena luz del día en las calles de la Ciudad de México.

El incidente ocurrió este miércoles cuando el artista venezolano de 30 años, se dirigía a comer algo con su novia. Repentinamente un sujeto lo interceptó y cegó su vida, presuntamente al tratar de robarle la motocicleta, según People en Español.

Sin embargo, la fiscalía mexicana confirmó, a través de una conferencia de prensa, que el asesinato del cantante no fue por un asalto como se dijo preliminarmente.

En la comparecencia, Roberto Aguas Becerra, Fiscal Central de Investigación, reveló que se está investigando el entorno social y personal del ex esposo de Ivonne Montero, para dar con una pista de los responsables del crimen.

En medio de la tragedia, la mujer que acompañaba al cantante rompió el silencio: “No sé lo que pasó, solo sé que lo mataron al lado mío”, dijo con la voz entrecortada, la joven que habló vía telefónica al programa Ventaneando de TV Azteca.

La televisora identificó a la muchacha simplemente como “Giuliana”, sin proporcionar su apellido o nacionalidad.

“No sé más nada, yo no sé de verdad, yo apenas estoy asimilando todo esto”, prosiguió la muchacha de acento venezolano. La chica aseguró que no supo ni siquiera quién llamó a emergencias. “No sé, yo creo que los vecinos. Estoy como en shock, no estoy bien, la verdad”.

Extraoficialmente se habla de que el artista de 32 años, tenía una relación, desde hace dos semanas, con una venezolana que está casada y trabaja en un restaurante, según el portal El Heraldo.