La foto de La Chule que indignó a los devotos guadalupanos

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Aracely Arámbula otra vez ha sido blanco de críticas y nuevamente ha sido por una foto que compartió en sus redes sociales.

La expareja de Luis Miguel participó en el festival transmitido por una televisora nacional, en honor a la patrona de México, desde la Basílica de Guadalupe, en donde interpretó una canción.

El manejo de cámaras permitió ver la participación de "La Chule", como se le conoce a la cantante en México, junto al cuadro de la Virgen de Guadalupe. Sus fans aprovecharon el momento para tomar una foto y las imágenes de ambas quedaron contrapuestas.

También te puede interesar: ¿Ya los conoces? Así se ven los hijos de Aracely Arámbula

A través de la cuenta de Instagram aracelyfans_vzla se publicó la polémica fotografía que a su vez, Arámbula compartió en su cuenta oficial, tras lo cual se desataron comentarios negativos de los devotos a la virgen.

"Que mal plan en tu foto se ve que no sabes ni qué onda", "¿por qué tapar a la virgen con el rostro?", "la Virgen de Guadalupe es una identidad para los mexicanos. Sí tú no eres católica, respeta", "Eres bonita, pero muy boba al publicar eso", fueron algunos de los comentarios de sus seguidores que no perdonaron el montaje de fotos.

Aracely no hizo caso de los comentarios y se dedicó a disfrutar de estar en la Basílica de Guadalupe para la transmisión de la cadena Telemundo.

El 12 de diciembre se celebra el día de la Virgen de Guadalupe en México, por lo que desde la noche del 11 es tradición que famosos le canten "Las mañanitas" en la Basílica que resguarda su imagen.

Aracely Arámbula vivió un romance con Luis Miguel y procrearon dos hijos, pero como el cantante no se hacía responsable económicamente de sus herederos, ella usó la ley para exigir pensión alimenticia. Habla poco de "El Sol", pero cuando lo hace, no deja dudas de que su relación con el intérprete es distante.

(Con información de Infobae)