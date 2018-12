Aracely Arámbula sacará a la luz secretos sobre ‘Luismi'

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Aracely Arámbula ha enviado un contundente mensaje a Luis Miguel, padre de sus dos hijos, pues a pesar de que constantemente se muestra renuente a hablar de lo que fue su relación con el cantante, tal parece que la artista ya se está cansando de ello.

De acuerdo con información de la revista Quien, durante el anunció de su participación en el evento de TV Azteca dedicado a la Virgen de Guadalupe, al ser cuestionada por el tema la actriz expresó: “no quiero hablar absolutamente nada de eso porque me reservo los comentarios, tendría muchas cosas qué decir, pero no es el momento”.

Sin embargo, señaló que ese día podría llegar pronto. “En su tiempo, en su momento, cuando quiera decirlo lo diré, pero no es un tema que se me antoje platicarlo porque tengo muchas cosas qué hacer y estoy disfrutando mucho a mis hijos, por ahora me enfoco en todo lo positivo”.

Finalmente, “La Chule” dijo ser una madre dedicada con sus hijos, a quienes atiende cada mañana antes de irse a la escuela, a pesar de cumplir con una agenda de trabajo apretada. “Como todas las mamás, trabajo fuerte, porque todas tenemos que trabajar y hacer muchísimas cosas a la vez”, platicó.

Le cantará a la virgen

Aunque Aracely Arámbula se convirtió en uno de los rostros emblema de la cadena Telemundo, ahora La Chule aparecerá en la señal de TV Azteca para cantarle Las Mañanitas a la Virgen en la Basílica de Guadalupe.

Pati Chapoy, titular del programa Ventaneando, dijo en la emisión que la actriz forma parte del elenco que con su voz festejará a la Morena del Tepeyac en su día. El especial ya fue grabado y será transmitido por TV Azteca el próximo 11 de diciembre.

Pues Aracely confirma la noticia que le va a cantar a la Virgen de Guadalupe ahora del 11 para el 12 (de diciembre) a través de Televisión Azteca. Y por cierto, le dije: ‘Aracely, ¿Cuándo vas a Ventaneando?’, y me dijo: ‘Pronto, Pati, pronto’", señaló Chapoy.

En el especial de Las Mañanitas a la Virgen, también estarán Paquita la del Barrio y Aída Cuevas, entre otros famosos intérpretes. Por lo pronto, ella se mantiene en sus compromisos laborales.