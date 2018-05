¡Fuertes declaraciones! Luis Miguel le debe pensión a 'La Chule'

Agencia

MÉXICO.- A pesar del éxito de Luis Miguel, la serie y de que el cantante está cosechando éxitos en su vida profesional, el artista nuevamente se ha retrasado con el pago de la manutención de sus hijos, Miguel y Daniel, según informó la madre de los niños, Aracely Arámbula.

En entrevista para el programa Un Nuevo Día, la actriz confesó que, al igual que otras ex parejas de “El Sol”, no ha tenido tiempo para ver el proyecto: “La serie no la he visto, he visto muy pocos promocionales porque, la verdad, los domingos son para mis hijos. He estado saliendo, paseando, (fue) Día de la Madre, así que no he visto mucho”, explicó la famosa.

Acto seguido, Aracely expresó que desea éxito a Luis Miguel para que cumpla con sus responsabilidades de padre: “Uno le desea bien, que le vaya muy bien a la serie. En realidad deseo que vaya bien porque, de alguna manera, yéndole bien a la serie se puede poner al día con todo lo que respecta con mis hijos, a las mensualidades de mis hijos”.

Sorprendiendo con su declaración, Arámbula fue cuestionada sobre un posible nuevo retraso en los depósitos de la pensión del intérprete, detalle que no dudó en confirmar: “Algo hay de eso, es una situación que se tiene que arreglar por el bien de los chicos, aquí lo que más importa son los niños”, finalizó.

Esta no sería la primera vez que Luis Miguel deja de depositar la manutención a sus hijos, circunstancia que llevó a la actriz a entablar una demanda contra él en 2012.

