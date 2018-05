'Exijo respeto': Stephanie Salas pide un alto a las críticas

Agencia

MÉXICO.- La actriz Stephanie Salas ha pedido respeto hacia su persona luego de que en el cuarto capítulo de Luis Miguel, la serie fuera abordada de manera “imprecisa” la relación que mantuvo con el cantante a finales de la década de los 80.

En dicho capítulo, Stephanie es retratada –bajo el nombre de Sophie– como la culpable del truene de “El Sol” con Mariana Yazbek.

"La serie biográfica no es cronológicamente acertada ya que, para empezar, mi hija (Michelle) ya había nacido al momento de la relación entre Mariana y Luis Miguel, en la cual yo nunca me interpuse", publicó la actriz en Instagram.

''No hay que olvidar que se trata de una serie donde intervino la ficción y que por lo visto tiene mucho contenido impreciso. Entiendo que la serie busque un efecto comercial y de promoción para alguien a quien quieren relanzar, pero ésta no retrata los hechos como sucedieron", añadió en su publicación.

Finalmente, la mamá de Michelle Salas pidió un alto a las críticas que desató la interpretación de su persona en la serie biográfica del reconocido intérprete: "Como mujer y madre de dos exijo el respeto que merecen mi hija, mi embarazo y mi persona, y pido que me dejen de incluir en esta narrativa tan irrespetuosa y ofensiva para mí y mi familia".

Roberto Palazuelos da su versión

Luego de que en el cuarto capítulo de Luis Miguel, la serie se narrara que el personaje que representa a Roberto Palazuelos había informado a “El Sol” de los encuentros de su novia, Mariana Yazbek, con su ex, Alejandro González Iñárritu, el actor ha negado esta versión.

"Entiendo que quieran exagerar algunos detalles, pero la historia la están contextualizando como real, en un personaje de la vida real. Entonces que se exageren las situaciones, pero que no mientan en los hechos que afectan a quienes no participaron. Eso es muy distinto (...) Eso que sucedió (en el capítulo) es totalmente falso. Ni el 'Burro' ni yo fuimos a la boda de Yuri. Hay demasiadas imprecisiones en la manera en la que se maneja la información. Yo no podría haber hecho los comentarios que se dan sobre Mariana porque le tenía mucho aprecio", detalló.

Sobre cómo es presentado el propio Luis Miguel, Palazuelos criticó: "Lo ponen como si estuviera accesible a todos, en todo momento, y eso está muy alejado de la realidad (…) Hay que pensar que no siempre será bueno que uno mismo se produzca su propia serie pues sólo saca la bueno, y no es bueno ponerse como un santo. Es como querer parecerse al papa Francisco. A (Micky) no se le puede olvidar lo mal que se portaba".

A la boda de yuri tampoco fue Mariana ese día Micky se fue con el Doc solamente — Roberto Palazuelos (@Diamondnegro) 14 de mayo de 2018

Yo no fui a la boda de yuri,ni tampoco le dije nada a Micki de Marianita yo siempre la he admirado y querido a ella — Roberto Palazuelos (@Diamondnegro) 14 de mayo de 2018

Con información del portal Quién.