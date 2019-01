Ariana Grande se hace tatuaje en japonés y todo salió mal

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Con motivo del lanzamiento de su nuevo disco, Ariana Grande se hizo un tatuaje en la palma de la mano, con el nombre de uno de sus sencillos: "7 anillos", sin embargo todo salió mal y la leyenda dice algo completamente diferente.

De acuerdo a Excélsior, a través de Twitter, algunas personas le hicieron saber a la cantante que lo que en realidad se tatuó fue la palabra "shichirin" que en japonés significa "barbecue grill" o "parrilla pequeña para barbacoa".

Ariana Grande posteó la foto de su tatuaje en su cuenta de Instagram, y entre sus 144 millones de seguidores, había algunos que sabían japonés, por lo que inmediatamente le hicieron saber la cruel realidad.

En Twitter la cantante alegó que omitió algunas palabras porque le había dolido mucho y señaló a manera de burla que "también es fanática de las parrillas para barbacoa". Posteriormente borró el tuit.

Para que el tatuaje hiciera una referencia exacta al título de su canción, la grafía completa debería haber sido esta: "七つの指輪", que se pronuncia 'nanantsu no yubiwa' y que realmente significa "siete anillos".

Ariana Grande’s new tattoo “七輪” means Japanese style bbq grill, not 7 rings. 😭 If you want to know about 七輪, just google “SHICHIRIN” pic.twitter.com/HuQM2EwI62