Arlette Pacheco vela por el bienestar de artistas

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La actriz Arlette Pacheco, además de triunfar en la pantalla chica, día tras día y desde hace más de dos años, asiste a su trabajo como tesorera de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) en la Ciudad de México para defender los derechos laborales de sus compañeros.

Arlette Pachecho asumió el cargo en la ANDI junto con Mario Casillas en la presidencia del Comité Directivo, José Elías Moreno como Vicepresidente y Patricia Reyes Spíndola en el Comité de vigilancia, personalidades con las que todos los días vela por el bienestar de su gremio.

“Realmente ha sido una experiencia maravillosa, todos los días aprendo algo y todos los días descubro que también tiene uno facultades para otras cosas. No es fácil este trabajo de gestión porque la gente, sobre todo muchos empresarios y productores no entienden el derecho de autor. Se trata de pagarle al artista por la comercialización de su imagen y de su trabajo, además de lo que la ley laboral marca, porque son dos conceptos diferentes. El mismo artista a veces no comprende por qué deba recibir regalías, pero no olvidemos que nosotros no tenemos una jubilación, bueno el sindicato da una jubilación, pero es una cosa simbólica, nadie podría vivir con eso, tampoco contamos como en otros trabajos con una serie de ayudas, por eso nosotros cobramos por la explotación de nuestro trabajo. Si ya me pagaron mi actuación en Rubí, ahora deben pagarme regalías por mi aparición en esa telenovela cuando la transmiten en Rusia, por ejemplo”.

Abunda en el tema y explica que la ANDI no es un sindicato sino una sociedad de gestión que vela por los intereses de los intérpretes ante varias empresas, “por ejemplo hay ahora de moda empresas televisoras como Netflix que no le paga a nadie por regalías, así transmita 77 veces una producción, pero es su política en todo el mundo. Eso no está bien y creo que deberíamos hacer un frente común para defender nuestro trabajo. Y eso está sucediendo en todos los frentes sobre todo ahora con el desarrollo de la tecnología, es muy difícil llevar un control de lo que se transmite”, señala Arlette Pacheco.

La intérprete señala también que cuando la invitaron a asumir este cargo argumentó que no era administradora ni nada que se le pareciera, pero ella misma se ha llevado la sorpresa a descubrir que, por ejemplo, tan sólo en cuanto a la emisión de cheques ya le ahorró 2 millones de pesos a la ANDI, al negociar con un banco que no se cobre “un peso partido por la mitad” por cada documento emitido.

“Me gusta mucho aprender cosas nuevas y asumir retos diferentes, pero todo tiene sus límites –señala- a mí me invitaron a candidatearme como diputada por aquello de la cuota de género, es decir que se debe tener la misma cantidad de diputados varones que de mujeres. Me parece muy bien esa medida, pero no se trata de crear diputadas al vapor, estamos hablando de un ámbito muy delicado, un desempeño que merece respeto. Decidí que ese no era mi camino”, finalizó.