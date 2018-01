Demi Lovato revela abandonar la dieta

Redacción

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde que la cantante entró en rehabilitación, hace poco más de siete años, y después de tener un altercado con una de las bailarinas en la gira de la película “Camp Rock 2”, Demi Lovato ha intentado mantener una comunicación abierta con sus fans y cuando tiene oportunidad, no hay duda en compartir a sus fans su experiencia con enfermedades como bulimia y bipolaridad.

De acuerdo a quien.com, fue en su reciente documental “Simply Complicated”, donde confesó que aún hoy en día batalla con sus problemas alimenticios, que incluyen atracones de comida, vómitos y purgas. Incluso, aceptó haber recaído después de terminar su relación con el actor Wilmer Valderrama, en 2016.

También te puede interesar: Hoy me siento fuerte: Demi Lovato luce figura en Instagram

"Cuando estaba en una relación con Wilmer pasé tres años sin purgarme y, cuando terminamos, esa fue una de las primeras cosas que hice", confesó Lovato en la íntima producción.

La también actriz reveló en su Twitter que está lista para otro paso en su camino a la sanidad: "Dejar las dietas".

"Ya no me negaré gustos (en moderación) y no voy a mentir, he ganado algunos kilos desde que dejé de hacer dieta pero he dejado a un lado el estrés crónico de lo que como porque no quiero darle ese ejemplo a mis fans", dijo.

"Ya no me avergonzaré a mí misma por la comida". No cabe duda que Demi es un ejemplo para sus seguidores.