Arranca grabación de la cuarta temporada de Cobra Kai

MÉXICO.- Luego de poner el universo de "Karate Kid" en primer plano, la tercera temporada de la serie "Cobra Kai" dejó a miles, emocionados y con muchas preguntas por resolver, y la buena noticia es que ya no habrá que esperar mucho para las respuestas, ya que arrancó la grabación de la cuarta entrega de la historia entres Johnny Lawrence (William Zabka), Daniel Larusso (Ralph Macchio) y sus alumnos.

La plataforma streaming encargada de la producción hizo el anuncio en la cuenta de Twitter de la serie, la cual ya está rodando los nuevos capítulos y hasta reveló a los nuevos actores que se integran al equipo.

There's no more time for training. Season 4 is officially underway. pic.twitter.com/t8EfP4Ukpa