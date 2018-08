El cuerpo de Fabio Melanitto podría terminar en la fosa común

Agencia

Ciudad de México.- Fabio Melanitto de 32 años de edad, fue asesinado ayer en una calle de la colonia Narvarte de la Ciudad de México, cuando estaba acompañado por su novia. La noticia la confirmó Manolo Torres, su mánager.

La periodista Ana María Alvarado contó en el programa “Sale el Sol”, que la familia del venezolano no puede viajar de inmediato a México, y por esta razón le pedirán a Montero que reclame el cuerpo del artista ante las autoridades mexicanas.

“La hermana que era la que quería venir, refería que no tenía dinero para venir a México en este momento, entonces un chico que era muy amigo de Fabio, iba a hablar con Ivonne a ver si ella quisiera reclamar el cuerpo por lo que nos decían, no sé qué es lo que haya dicho Ivonne, porque si no (quiere), el cuerpo se queda en el Semefo un mes, y si nadie reclama pues se va a una fosa común”, contó Alvarado.

Ivonne Montero al enterarse de la muerte del padre de su hijo, por parte de a periodista María Luisa Valdes Doria, se mostró incrédula ante la noticia, y comenta: “¿Si fue cierto?”, y al recibir la confirmación de la reportera, la actriz agregó: ¡No me digas eso! (…) ¿En dónde, en Zacatecas? (….) ¿Cómo y cómo fue, qué pasó?”.

Acto seguido, Valdes Doria le cuenta cómo sucedió el homicidio, Montero únicamente suspira y añade: “Gracias hermosa, voy a colgar”.

Entre las personas que han mostrado su pena, se encuentran Chapoy y el periodista Daniel Bisogno en un video difundido por la cadena Latin Show News, informa el portal Quién.com.

"Estoy tan impactada que no puedo decir nada, qué barbaridad. Ay, qué terrible, en qué país estamos", decía la periodista afligida. Bisogno también lamentó la muerte del cantante: "Qué lástima también por la niña, Antonella". El conductor se refería a la hija de Fabio con la actriz Ivonne Montero.

Sus compañeros del grupo Uff!, con quienes el artista estaba en planes de volver a la música, también han externado su tristeza.

Rawy Mattar mandó condolencias a la familia del cantante:

Alexander Da Silva no podía creerlo:

José Luis Graterol dijo: "No llevaremos la misma sangre pero siempre serás mi amigo":