Así es la lujosa vida de Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme

El éxito que ha alcanzado en los últimos años el Grupo Firme, ha hecho que sea una de las bandas mejor pagadas a nivel mundial y eso le ha permitido a su vocalista Eduin Caz la posibilidad de emprender otros negocios y hasta rodearse de lujos, los cuales comparte con su familia.

De acuerdo a Pollstar, una de las publicaciones comerciales líderes en el mundo para la industria de conciertos y música en vivo, la agrupación mexicana tuvo una gira bastante lucrativa en 2021, llegó a ocupar el cuarto lugar al tener ingresos de 2 millones 340 mil 820 millones de dólares.

Esa marca fue superada por Billy Joel, quien recaudó 4 millones 997 mil 814 dólares y ocupó el primer lugar, seguido de Dave Chappelle que obtuvo 4 millones 601 mil 237 dólares y Bruno Mars que con 2 millones 521 mil 004 dólares ocupó el tercer lugar.

Eduin apostó todo por su carrera artística, que le llevó casi diez años construir, el cantante de 27 años, originario de Culiacán, Sinaloa, proveniente de una familia humilde, inició cantando en camiones y en el cruce fronterizo de México y Estados Unidos.

Empezó a estudiar mercadotecnia en la Universidad Autónoma de Baja California y hasta hace unas semanas se pudo titular.

Primero se integró a la Banda Reto Sierreño, después pasó por Aventa2 de Tijuana y más tarde formó parte de Los 4 de la Frontera. Tiempo después se integró a la banda Fuerza Oculta que se convirtió en Grupo Fuerza, hasta que fueron conocidos como Grupo Firme.

A continuación, enlistaremos los negocios y pertenencias millonarias del cantante.

Negocios

Eduin es socio de un restaurante de mariscos en Medellín, Colombia, que lleva por nombre "El sinaloense", en las redes sociales del lugar han publicado fotografías junto a la agrupación y con el vocalista quienes siempre invitan a las personas a deleitar sus manjares.

El cantante incursionó en la industria de la moda, para cumplir otros de sus sueños al lanzar su propia línea de ropa en 2021, el cantante se juntó con la marca Pavi Italy para lanzar su colección, la cual fue todo un éxito con sus fanáticos a tal grado que tras la inauguración, colapsó la página por todas las personas que entraron a comprar en línea.

"Realmente estoy muy emocionado, quiero agradecer a mi equipo por confiar en mí, y también quiero agradecer a toda mi familia. La marca ya es un éxito, pero ahorita es mi sueño y voy a luchar y a defenderlo a capa y espada", comentó el día de su lanzamiento.

En su página oficial no se ven a modelos usando su línea de ropa, sino que es su propia esposa e hijo quienes modelan su colección de temporada. Una de estas prendas tiene un valor de 2 mil 990 pesos mexicanos, más gastos de envío. También, vende ropa para mujer y para niños, con precios que van desde los mil 300 pesos hasta los 3 mil pesos.

Autos

El cantante se ha dado el lujo de comprarse varios autos último modelo el más reciente fue un BMW M4, que mandó a tunear y le añadió un acabado Full Wrap, el cual está valuado aproximadamente en 1 millón 500 mil pesos.

Dentro de su colección se encuentra una camioneta AMG 65 que cuesta aproximadamente 3 millones de pesos, cuenta con un motor de 12 cilindros en V con un motor biturbo de gasolina de seis litros de cubicaje. Da una potencia de 630 caballos y es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 5,3 segundos.

También tiene un Ferrari deportivo modelo F8 de color blanco que está valuado en aproximadamente 5 millones de pesos. Tiene un motor 3.9 V8 Twin-Turbo de 720 CV a 8.000 rpm y 770 Nm a 3.250 rpm y es capaz de acelerar hasta los 100 km/h en solo 2,9 segundos.

Y un Ferrari modelo 458 spider supercar, que está equipado con un cortavientos grande, ajustable y operado eléctricamente, con un motor V8 de 4,5 litros, con la nueva inyección directa de combustible.

A su abuelo le regaló un Ford Figo, en la versión Titanium TA que en el mercado tiene un valor de 307 mil 900 pesos, en su momento lo presumió en redes sociales con un video en donde se puso apreciar la emoción de su familia.

Eduin empezó el 2022 con muchos regalos lujosos, a su esposa le regaló un BMW X6 color blanco, que ronda entre un millón 800 mil pesos mexicanos y los dos millones.

También el cantante optó por regalarle un automóvil Mercedes Benz a su mamá, así lo mostró en una historia en su cuenta de Instagram, el modelo no se puede apreciar puesto que estaba cubierto por una funda.

"Feliz cumpleaños. Eres la mejor madre del mundo y mereces lo mejor. Mientras Dios me preste vida y me permita estar a tu lado, trataré de que nada te falte", escribió sobre la fotografía.

Tiene avión privado

El líder de Grupo Firme ha expresado ocasionalmente en redes sociales, su molestia contra las aerolíneas porque lo han hecho pasar por situaciones incómodas. Una de ellas fue cuando no dejaron abordar a su hija por un problema de documentación, así que por el bienestar de su familia decidió disponer de 57 mil dólares.

"No me dejaron cruzar a mi hija a Estados Unidos volando, no sé por qué, mi niña trae su acta americana, su pasaporte mexicano, no la dejaron subir, entonces les dije a la familia, ‘regrésense’, porque a los muchachos del grupo no los quiero bajar del avión", dijo en una conversación con Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño quien tiene un canal de YouTube.

Para no molestar a los integrantes de su banda, que en esa ocasión tenían un compromiso en Estados Unidos, hizo que su familia volara por separado, pero todo salió mal.

"Mi familia comprende ese rollo, se regresaron a Tijuana y de Tijuana cruce yo con la niña, el avión mío lo tuve que mandar directamente a Guadalajara para que los trajera porque no había vuelos, en esa vueltecita me gasté 57 mil dólares, no más por el chistecito de Volaris".

Pero el cantante ya no se preocupa por volar porque se compró su propio avión privado, el cual también lo utiliza para los compromisos de la agrupación y las giras; un experto comenta a EL UNIVERSAL que, al parecer, se trata de un avión Gulfstream que no es nuevo, el cual está valuado aproximadamente en 2 millones 500 mil dólares.

También le cumplió un sueño a sus padres y les regaló la casa de sus sueños, de tres pisos y amueblada. La acción hizo llorar a sus padres de emoción y recibió muchos comentarios de amor y agradecimiento por parte de sus seguidores que aplaudieron la forma en cómo apoya a su familia.

