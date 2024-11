Así luce Dwayne Johnson como Maui para el live-action de 'Moana'

El esperado live-action de ‘Moana’ continúa generando expectativas, y ahora, gracias al portal Reel News Hawaii, tenemos un primer vistazo no oficial de Dwayne Johnson caracterizado como el semidiós Maui.

En las imágenes difundidas, el actor y exluchador retoma su icónico papel de la cinta animada de 2016, pero esta vez adaptado al formato ‘carne y hueso’.

Además de Johnson, las fotografías muestran a Catherine Laga’aia en el papel titular de Moana, personaje que en la versión animada fue interpretado por Auli’i Cravalho.

First look at The Rock as Maui in the live action Moana film pic.twitter.com/41GldI1QpP