Asunto resuelto: Hailey Baldwin habla sobre video de Justin Bieber "gritándole"

Tras el video que se hizo viral hace unos días en donde se dijo que Justin Bieber le grita a su esposa Hailey Baldwin, la modelo aclaró lo que realmente pasó.

A través de una historia en su cuenta de Instagram la hija de Stephen Baldwin se dirigió a sus seguidores con una imagen en donde ella besa al cantante de "Yummy" y "Peaches" y por supuesto con unos textos.

Hailey pidió a sus fans no hacer caso a lo que se diga en redes sociales o en medios de comunicación, ya que son sólo rumores.

"No se alimenten de mierda narrativa, gente", pidió.

El pasado sábado Justin y Hailey asistieron a la presentación de la marca de tequila de la celebridad Kendall Jenner, llamada 818 Tequila, en Las Vegas.

En dicho evento el canadiense cantó, a la salida, la pareja fue captada en un video donde se les observa caminando y rodeada de su equipo de seguridad mientras Bieber habla efusivamente moviendo el brazo.

Aunque lo criticaron también hubo fans que salieron en su defensa señalando que el canadiense sólo estaba siendo efusivo después de ofrecer un show, señalando además que si fuera una discusión no irían tomados de las manos.

Justin and Hailey Bieber spotted out in Las Vegas (July 9) pic.twitter.com/BAtpwhBxxZ