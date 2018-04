Con este programa Atala Sarmiento debutaría en Televisa

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Se ha revelado recientemente que la aparición de Atala Sarmiento en Televisa podría deberse a que está concretando un nuevo proyecto en el cual ella sería la conductora. Medios nacionales la han perfilado para ser quien lleve la conducción de la nueva temporada de La Voz México.

De acuerdo con el portal El Debate, Atala Sarmiento se entrevistaría con Miguel Ángel Fox, productor de "La Voz...México", una vez que él estuvo como invitado en el espacio radiofónico de Flor Rubio y dejó entrever que Atala Sarmiento sí podría estar en el proyecto.

Miguel Ángel Fox, tras ser cuestionado al respecto, guardó silencio y con ello dio a entender que es probable que Atala sí se una a su equipo de trabajo.

“Va a haber un gran cambio en esta Voz. Tanto de mecánicas, como muchas cosas, pero todavía no lo puedo decir. No es un sí, pero tampoco es un no. Pero sí, me la propusieron, no he hablado con ella todavía”, dijo el productor en el espacio de 'Fórmula Espectacular.

Artistas como Carlos Rivera, Juanes, Ana Torroja y Marco Antonio Solís se contemplan para ser los coaches del programa.

El productor indicó que por el momento no puede dar muchos detalles porque está en las primeras pláticas y organizaciones, lo único que adelantó es que le gustaría que los coaches que participen estén sonando en el radio en ese momento.

Atala Sarmiento dejó de formar parte de Televisión Azteca a finales de marzo, tras 22 años de haber trabajado para la empresa y 14 en el programa de espectáculos "Ventaneando".