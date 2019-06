Con foto íntima quieren extorsionarme: Atala Sarmiento

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Atala Sarmiento, conductora de televisión, reveló que es víctima de extorsión por parte de una persona que la amenazó con hacer pública una foto sexual que hace 6 años compartió con su pareja.

De acuerdo a Infobae, en la emisión del programa de espectáculos "Instrusos", de la cadena Televisa, Atala detalló que la amenaza inició cuando regresaba a México después de unas vacaciones por Europa, cuando una persona le habló por teléfono y le exigió una cantidad de dinero a cambio de no hacer pública la foto.

"Desde que regresé, he recibido mensajes y llamadas donde me están extorsionando que, si no doy cierto dinero, van a publicar una imagen mía que es de carácter privado y que la sacaron de mi celular mediante un hacker", relató.

Reconoció que la imagen es real y la conservaba en su teléfono porque la compartió con su marido.

"Ya estoy hablando con mis abogados porque eso es un delito, también quien la reproduzca, tanto en digital como en cualquier impreso también está incurriendo a un delito", advirtió.

Ante las declaraciones, sus compañeros del programa, Aurora Valle, Martha Figueroa y Juan José Origel, le manifestaron su apoyo y solidaridad ante el caso.

En marzo pasado, la presentadora dijo estar cansada de tantos ataques luego de una nueva historia sobre ella en la que se dijo que había sido agredida por su esposo, David Ródenas.

Aseguró que es absolutamente falso que haya tenido problemas con él y explicó que el día de la entrega de premios se la hizo esperar mucho y ella había avisado que tenía otro evento.