La señora Chapoy decidió que yo no puedo continuar: Atala

MÉXICO.- Tras días de rumores entorno a su posible salida del famoso programa de espectáculos “Ventaneando”, el fin de semana Atala Sarmiento confirmó al sitio de Internet La Saga su salida de la emisión tras 22 años de trabajo.

“Lo que sí te puedo confirmar a ti y es algo que no le he dicho a nadie más, es que la señora Chapoy decidió que yo no puedo continuar en Ventaneando. La decisión la tomó ella a raíz de que no nos pusimos de acuerdo en la renovación del contrato”, dijo sin ahondar en detalles.

Dichas declaraciones aumentaron la especulación en torno a que la conductora podría estar en negociaciones para sumarse a las filas de Televisa, no obstante, rápidamente Atala hizo frente a los rumores y aclaró: "Estamos en excelentes términos. Lo único que puedo decir es que estoy fuera de Ventaneando, pero no de la empresa".

Las últimas semanas se dijo que la presentadora de espectáculos había sido visto en instalaciones de Televisa, situación que habría sido factor para su salida de “Ventaneando”. Al respecto, ella tuiteó: "Mi permanencia durante 22 años en la empresa habla por sí misma de lo leal que soy”.

Con información del portal Quién.