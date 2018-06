Atala Sarmiento le hace el feo a ‘La Voz Kids’

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La conductora Atala Sarmiento negó que vaya a integrarse a "La Voz Kids", producción de Televisa.

En Twitter, la ex "Ventaneando" rechazó las versiones de su ingreso a ese programa.

"Me llama la atención la seguridad con la que se afirma que yo seré la conductora de 'La Voz Kids'. No es verdad", escribió Sarmiento.

Me llama la atención la seguridad con la que se afirma que yo seré la conductora de “La Voz Kids”. NO ES VERDAD. Tampoco conozco a Miguel Angel Fox @Foxmuller29, ni he hablado nunca con él 🤷🏼‍♀️ #hastaaquímireporte