Atala Sarmiento responde a críticas que le hizo Ventaneando

CIUDAD DE MÉXICO.- Con una fotografía publicada en la red social de Ventaneando, se dejó bien claro que la guerra entre la televisora de San Ángel y la de Ajusco será de nunca acabar y es que dicha emisión encabezada por Pati Chapoy comparó los niveles de audiencia entre su programa y el de Intrusos.

De acuerdo con información de El Debate, en dicha imagen la cual tiene poco más de cuatro mil likes, se puede ver el éxito que ha tenido el vespertino sobre el de Juan José Origel y Atala Sarmiento.

Recordemos que hace unos meses Atala Sarmiento, quien era parte del equipo de Pati decidió irse con la competencia, sustituyendo el lugar de Maca Carriedo, donde ahora es parte del canal nueve.

Pero la ex compañera de Paty Chapoy no se quedó callada… Sarmiento dio un mensaje a los compañeros con los que antes trabajaba, diciendo que no la olvidarían nunca por ser una mujer brillante y que siempre ha sobresalido en su carrera.

“Cuando eres muy bueno, brillas tanto que no pueden ignorarte. Y para quienes ya solo eres parte del recuerdo no pueden olvidarte. Sal cada día a brillar y a no ser olvidado”, dijo Atala.

Sarmiento siempre mostró su verdadera cara, ganándose el cariño de varios televidentes y colegas del espectáculo.