Mariah Carey se durmió en entrevista con Atala Sarmiento

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Atala Sarmiento fue invitada al programa nocturno “Miembros al Aire” y ahí comentó la anécdota al hablar de su carrera y compartir uno de los momentos más complicados para ella.

De acuerdo a Vanguardia, los conductores curiosos quisieron saber más detalles al respecto y ella, ni tarda, ni perezosa relató su entrevista a Mariah Carey.

También te puede interesar: Kourtney Kardashian ‘trolea’ a un 'hater'

“Para empezar me citan ahí a las 10 de la mañana en el Bronx y ahí me voy hasta el Bronx, ya llegué y mi vuelo regresaba esa misma tarde a las 7, yo iba pisa y corre y entonces entro por fin y la veo en un diván así echada con siete personas alrededor: una que le acomodaba el pelo, todos los accesorios, uno que le iluminaba solo las piernas, una que le hacía masaje…” externó la conductora.

No conforme, Atala contó que el equipo de la cantante interrumpió en varios momentos la conversación, algo que le permitió a la estrella tomar siestas intermitentes.

Ver esta publicación en Instagram Hoy a las 11 pm no te pierdas la repetición de @miembrosalairetv Una publicación compartida de Miembros al Aire (@miembrosalairetv) el 7 Oct, 2018 a las 3:52 PDT

“Empezamos la entrevista, me la cortaron no sé si siete u ocho veces, me habían dado 30 minutos con ella y yo ya llevaba como 15 que le había hecho solo dos preguntas y me contestaba en monosílabos, y cada vez que me cortaban la vieja se tiraba en el diván y se jeteaba y con un piecito, porque estaba descalza, le hacía a un boombox que tenía abajo play y se tiraba y venía la masajista y le sobaba el cuello… “, recordó.