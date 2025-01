Aubrey Plaza se pronuncia tras la muerte de su esposo, Jeff Baena

El viernes 03 de enero fue encontrado sin vida el cineasta Jeff Baena, esposo de la actriz Aubrey Plaza, quien a unos días de la tragedia ocurrida en Los Ángeles, salió a decir unas palabras.

Lamentablemente, la Oficina del Forense del Condado de Los Ángeles, en California, determinó que la causa del fallecimiento de Baena fue suicidio.

En el mensaje, firmado junto con las familias Baena y Stern, la estrella de ‘Agatha All Along’ solicitó respeto a su privacidad en este difícil momento.

Aubrey Plaza has shared a new statement after the death of her husband Jeff Baena, who was found dead in a Los Angeles residence on Jan. 3. He was 47.



“This is an unimaginable tragedy. We are deeply grateful to everyone who has offered support,” Plaza and the Baena and Stern… pic.twitter.com/XNfNzUr7u6