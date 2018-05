Avengers Infinity War podría romper otro récord de taquilla

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Avengers: Infinity War está a poco de unirse a un exclusivo club de títulos que han roto la barrera de los mil millones de dólares en recaudación de taquilla, pero lo hará más rápido que ninguna otra película en la historia.

Disney reportó que la recaudación total de Avengers: Infinity War durante los primeros nueve días en cartelera fue de 900 millones de dólares y esperan que llegue a la meta de los mil millones durante el fin de semana. El récord lo tiene otra propiedad de la compañía: Star Wars: The Force Awakens que lo logró en apenas doce días, indica el portal de noticias Hipertextual en su sitio web.

De los 900s millones de dólares en recaudación reportados hasta el momento, $566.700.000 (un 62,6%) corresponde al mercado internacional, el resto, $338.332.540 (37,4%), corresponde a Estados Unidos.

Avengers: Infinity War también ha roto records en Rusia, donde se convirtió en la película de mayor recaudación durante un estreno: 4,9 millones de dólares, con más de un millón de tickets vendidos en un solo día.

También te puede interesar: Piden a Shakira ser parte de Juegos Centroamericanos

El mejor estreno de la historia

Infinity War ya es el mejor estreno de la historia. En Estados Unidos y Canada recaudó $258 millones de dólares. En el mercado internacional obtuvo $382,7 millones de dólares.

El récord anterior de mejor estreno de la historia lo tenía The Fate of the Furious, la octava entrega en la franquicia de The Fast & The Furious, especialmente por su éxito en mercados internacionales donde recaudó un total de $443,2 millones de dólares, versus $98,8 millones de dólares en Estados Unidos.

Desde el principio se estimaba que la película de Marvel rompería todos los récords, recordemos que hizo historia con el estreno de su primer tráiler en YouTube, además que su semana de apertura fue mejor de lo estimada.