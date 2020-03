Yalitza Aparicio pone punto final a su romance con André Montes

México.- André Montes, a quien ha sido ligado sentimentalmente con la actriz Yalitza Aparicio, protagonista de la película “Roma”, borró de su cuenta de Instagram las fotografías en las que aparecía al lado de ella.

Con lo anterior, se comenta en distintos portales de noticias, quizá André estaría dando a entender que rompió su relación con Yalitza Aparicio o tal vez preferiría no exhibir públicamente su noviazgo con ella.

Hace días la ex pareja de Montes, Wendy Ahumada, de 23 años, hizo público que es un hombre irresponsable, ya que no ayuda en los gastos de su hijo.

En declaraciones a la revista TVNotas, Wendy se sinceró y habló de cómo era su relación con André: “Él es un macho, pero por eso ahora le agradezco a Yalitza que me lo haya quitado, no le deseo que le haga lo mismo que me hizo, pero si se lo hace, sabrá lo que se siente".

A pesar de que Yalitza Aparicio no se pronunció al respecto, en sus redes sociales dieron indicio que terminó su relación amorosa, pues éste borró todas las fotos que tenía con la actriz y ambos se dejaron de seguir en las rede sociales.

André Montes había dejado sólo imágenes personales; sin embargo, más tarde colocó su cuenta como privada.

Wendy Ahumada sorprendió declarando que ella y André sostenían una relación amorosa cuando Yalitza intervino entre los dos y también dijo que él la maltrató físicamente cuando estaba embarazada, pero siguió con él porque le prometió cambiar.

Yalitza Aparicio Martínez se hizo famosa a partir de 2018 en muchos países tras su actuación en la película Roma, de Alfonso Cuarón, en la que interpreta a Cleo.