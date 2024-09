Azul, hija de Franco Escamilla responde en llanto a críticas hacia su padre

Tras la polémica desatada por los comentarios de ‘humor negro’ del comediante Franco Escamilla, muchos internautas revivieron algunas de sus bromas pasadas, señalándolo por burlarse de las quinceañeras con sobrepeso.

Esto ocurrió después de que el humorista compartiera una foto de los XV años de su hija, Azul Escamilla, en redes sociales, lo que provocó que varios usuarios involucraran a la joven en las críticas hacia su padre.

FAMILIA:

Gracias a DIOS Azulita ya está en casa recuperándose

Sorry si los tuve abandonados, pero entenderán que no traía corazón para andar peleando

Gracias a los que tiraron buena vibra y a los que no, pues no.

Se queda el cm en labores de “limpieza” y a los que quieren…