The Rasmus prepara nuevo álbum

México.- La banda de rock finlandesa The Rasmus se encuentra en proceso de creación de su nuevo material discográfico, que viene después de su último trabajo de 2017 “Dark Matters”, y aseguraron que la directriz en esta ocasión será regresar a las raíces de su música.

Durante su visita para el Vive Latino 2020, en conferencia de prensa los músicos adelantaron que una vez finalizado el próximo disco emprenderán un tour mundial que incluye a México.

“Nuestro propósito es volver hacer el sonido de principios del año 2000 con Dead Letters y cuando acabemos el álbum por supuesto haremos una gira y regresaremos a México”, señala el vocalista Lauri Ylönen.

También desean que sus próximas giras estén al nivel de tours internacionales como los de las otras bandas Fall Out Boy y Green Day.

Los europeos concluyeron que se sienten felices de volver a tocar en México aún cuando el panorama musical se ha visto afectado por la pandemia de Covid-19.

“Los mexicanos son de nuestros mejores fans, y a pesar de lo que está sucediendo no queríamos perder la oportunidad de volver a tocar aquí”, sentenciaron.

Estremece el Vive Latino



The Rasmus encendió el Vive Latino 2020 con su presentación en la que cantó la mayoría de sus éxitos.

La banda finlandesa salió a las 20:15 horas al escenario, ante miles de personas que esperaron todo el día para ver su acto.

Fue con la canción "The first day of my life" que la banda arrancó con su presentación, seguido del éxito que los lanzó a la fama internacional "In the shadows", la cual hizo que todos sus admiradores se estremecieran de alegría.

"¿México, cómo están? Es bueno regresar", fueron las palabras con las que saludó Lauri Ylönen a su audiencia, que gritó con euforia.

"Es la primera vez que nos presentamos en un festival aquí en México", comentó la banda que trataba de tener el mayor contacto posible con su audiencia.