Bárbara de Regil llora la muerte de su mascota

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 14 (EL UNIVERSAL).- La mascota de Bárbara de Regil murió envenenada, luego de tragar una bolsa con veneno presuntamente para ratas.

La actriz compartió en redes sociales imágenes de Nala, su perra, las cuales acompañó del relato en el que denuncia que fue una negligencia de la persona que fumigó el lugar en el que vive.

De Regil narró que inicialmente pensaron que Nala había ingerido chicle o chile, pero no imaginó que iba a morir porque el estómago se le quemó.

"Pensábamos que se comió una pulsera, un chile algo así, pero no. Nalita se comió veneno que el fumigador dejó irresponsablemente pese que le pedí que NO dejara en el jardín porque habían perritos. Dejó muchísimas bolsas chiquitas sueltas en todo el jardín, bolsitas de veneno para ratas. Cuando me enteré, gracias al jardinero que encontró escondidas algunas, pero ya fue muy tarde… Nalita seguro pensó que era una pelota y se comió una bolsita de veneno en su inocencia. El viernes la operaron por el dolor de pancita tan fuerte que tenía y fue cuando encontraron todo quemado por dentro del veneno… Completamente deshecho".

Además de las imágenes hay videos en la cuenta de Instagram de la conductora en los que se le ve llorando.

"Gracias por darme un amor tan puro y real, igual que el tiempo y el amor, todo lo que yo te di , sin esperar nada a cambio… ay solo pienso en ti , no paro de llorar", se lee también en la publicación de Twitter.

"No es Justo… me siento muy mal, no encuentro paz. Tengo coraje, no paro de llorar, recuerdos y mucha dolor en mi corazón", escribió.

Se desata una guerra en Instagram tras la muerte de Nala la perrita de Barbara de Regil la cual murió envenenada a causa de un descuido en su casa por parte del jardinero, ante esto la reacción de Gala Montes activistas a favor de los animales surgió y aquí el escándalo pic.twitter.com/TXQ96tvGsK — Lili Cabañas @Paparazzamx (@lilicabanas) November 15, 2021

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Bárbara de Regil deja a un lado las críticas y presume sus estrías en redes

Vanessa Guzmán agradece palabras de apoyo por Bárbara de Regil

Aries Terrón responde a Bárbara de Regil: perdóname por ofenderte