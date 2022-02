¿Belinda fue la culpable? Nodal “balconea” a ex en Twitter

Christian Nodal sembró la duda: ¿Belinda fue la culpable del rompimiento? Por lo menos sí lo dio a entender en una discusión en Twitter que, tras notar que se estaba saliendo de control, decidió borrar.

El rompimiento cimbró a las redes sociales la madrugada de hoy 13 de febrero de 2022, cuando a sólo unas horas del Día del Amor, Nodal hiciera público y oficial que él y Belinda ya no eran novios.

Los rumores ya sonaban desde hace días: Belinda y Nodal tenían problemas e incluso se hablaba de un fuerte rompimiento, hasta que la bomba por fin explotó.

Pero para los fans de la sonada pareja el problema sólo estaba por empezar porque lo primero que pensaron al revelarse el rompimiento no fue sobre los sentimientos de la pareja, sino de quién fue la culpa.

Bueno, tal parece que Christian Nodal dejó una muy buena pista.

Todo inicio, como siempre, en Twitter, donde Nodal tuvo la desafortunada idea de contestar un tweet de una cuenta de fans de su ahora ex novia Belinda.

A lo que Nodal respondió:

“Decepción la que me lleve yo. Y cómo fans mejor no sigan y DEJEN LAS COSAS BONITAS porque la única afectada va a ser beli si se habla a fondo”.

En otro mensaje, la cuenta @beli_lov le escribió a Nodal las siguientes palabras:

“Eres un poco hombre @elnodal yo no sé cómo fue que pudo soportar tanto tiempo que estuvieras con ella, en vez de decir tanta mamada agradece que gracias a ella te hiciste conocido”.

Y Nodal, no sabemos si de buenas, de malas o sin pensar respondió:

Sobre el momento en que eligió dar a conocer el rompimiento, Nodal confirmó que la relación ya estaba rota desde hace varios días al afirmar que él esperó a que Belinda lo hiciera primero.

“Que el comunicado lo haya sacado hace un par de horas no significa que acabamos de terminar, solo esperé a Beli para hacerlo. Dejen de armar historias que no tienen nada que ver con nuestra ruptura. Quédense con lo bonito”.

Pero tal vez Nodal se dio cuenta que estaba contando de más, porque a los pocos minutos todos los mensajes y respuestas fueron borrados, pero no antes de que los fans tomaran las capturas.

El pasado 29 de junio de 2021, Rosa Saavedra, la madre de Lupillo Rivera se lanzó duro y directo en contra de Belinda y en una entrevista que se compartió en redes sociales, dio fuertes declaraciones en contra de la ex novia de su hijo al calificarla como una “interesada por el dinero”.

La también madre de Jenni Rivera dijo que nunca le gustó el noviazgo de Lupillo con Belinda, al considerar que la cantante es una interesada… pero que veía a su hijo feliz y realmente enamorado.