¿Belinda participará en la serie de Luis Miguel? Ella responde

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que a principios de septiembre Belinda publicó un video en el que cantaba un fragmento de la canción "We Belong Together", de Mariah Carey, rápidamente sus fans comenzaron a especular sobre la posibilidad de que la actriz y cantante diera vida a la ex pareja de Luis Miguel en la segunda temporada de la serie que produce Netflix.

De acuerdo con Milenio, en entrevista para el programa Ventaneando, Belinda desmintió su participación en la exitosa producción.

"No, pero me encanta cómo canta (Mariah Carey); ella es impresionante, es una gran cantante", expresó la intérprete de "Luz sin gravedad", quien viajó a Colombia para presentar su colección de ropa, la cual estará disponible en México en noviembre.

Belinda también negó que piense dejar México, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la acusó de violar la ley al hacer proselitismo a favor de Morena, a pesar de ser extranjera.

"Soy de las pocas artistas que piensa que no hay que irse de México para triunfar y para hacer cosas padres", expresó la intérprete. "Soy la fan número uno de México, ¿crees que me voy a ir?".

Asimismo, Belinda confió en que a México le irá bien en el futuro. "Tenemos que, con este nuevo gobierno, estar todos unidos; yo confío plenamente en que las cosas van a cambiar y que vamos a tener un México como no lo hemos tenido", apuntó.

Belinda se salva de ser expulsada de México

La cantante pop Belinda no será expulsada de México por haber interferido en política.

La semana pasada, el Tribunal Electoral de México manifestó que Belinda, quien nació en España, al parecer violó el artículo 33 de la Constitución que dice que "los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país".

El artículo establece que el Poder Ejecutivo puede expulsar a extranjeros que lo hagan.