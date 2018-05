¿Regresaron? Sorprenden a Bella Hadid besando a The Weeknd

Agencia

FRANCIA.- La teoría de que Bella Hadid y The Weeknd habrían decidido darse una oportunidad tras su ruptura en 2016 ha vuelto a cobrar fuerza después de que el cantante y la modelo hayan coincidido en uno de los eventos que cada año rodean al Festival de Cine de Cannes y de que se dejaran ver este jueves besándose en la fiesta organizada por Magnum y Alexander Wang.

Aunque llegaron a la celebración por separado, la ex pareja habría pasado toda la noche junta en la sección VIP, enfrascados en una intensa conversación e incluso dedicándose gestos románticos sin importarles quién pudiera verlos. La modelo únicamente se despegó del artista canadiense para salir a la pista a bailar con sus amigos.

La última ocasión en que se les volvió a relacionar fue en la última edición de Coachella, pero en aquella ocasión Bella se apresuró a aclarar que la joven con quien se había visto a The Weeknd no era ella, sino alguien muy similar a ella. Por el momento la modelo no se ha pronunciado si los rumores respecto a esa última reconciliación también se deben a una confusión.

Tras seguir caminos separados, el cantante no tardó demasiado en rehacer su vida -temporalmente- junto a Selena Gomez, algo que no pareció molestar demasiado a su ex en vista de las palabras cariñosas que le dedicaba siempre que le preguntaban al respecto.

"Fue mi primera ruptura, y fue una muy pública. Desde fuera, puede parecer que lo he sobrellevado muy bien, pero es algo que siempre está en tu mente y que te pesa. Me resultará duro durante un tiempo. El amor duele, pero tienes que sobreponerte y superarlo. Siempre le respetaré y siempre le querré. En ocasiones sientes la tentación de ponerte triste o de manejar las cosas de forma distinta, pero al final no quieres quemar un puente que te llevó tanto trabajo construir", aseguró Bella en una entrevista con Teen Vogue.

