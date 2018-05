Muere Scott Hutchison, vocalista de Frightened Rabbit

Agencia

MADRID.- El cadáver de Scott Hutchison, cantante del grupo de indie rock Frightened Rabbit, de 36 años, ha sido hallado por la policía escocesa en Edimburgo un día después de que sus familiares denunciaran su desaparición, según ha informado la cadena británica BBC. El músico fue visto por última vez en la madrugada de este miércoles 9 de mayo en un hotel del sur de Escocia.

El cadáver se encontraba a orillas de un puerto deportivo de Edgar, alrededor de las 20:30 del jueves. Frightened Rabbit es uno de los grupos escoceses con más éxito de la última década.

También te puede interesar: Eugenio Derbez genera polémica: es atacado por millennials

Tras denunciar su desaparición, su hermano y compañero de la banda, Grant Hutchison, aseguró que Scott estaba pasando por un momento complicado. "Estamos todos increíblemente preocupados", detalló. El músico había hablado abiertamente de su batalla contra la depresión en un intento de ayudar a otras personas en condiciones similares.

I’m away now. Thanks. — Scott Hutchison (@owljohn) 8 de mayo de 2018

Los hermanos fundaron la banda hace 14 años. El último mensaje de Twitter que publicó Scott Hutchison fue: "Me voy. Gracias". Previamente había enviado otro en el que aconsejaba: "Sé muy bueno con todos los que amas (...) No viví de acuerdo con esa consigna y me mata. Por favor, abraza a tus seres queridos".

Su hermano hizo un llamamiento a través de las redes sociales, acompañado de una foto reciente, en el que hablaba de su "frágil estado". Aseguraba que la policía ha encontrado el teléfono de Scott y le pedía que, si veía su mensaje, se pusiera en contacto con él para saber si estaba bien.

Tras conocer su muerte, la familia ha emitido un comunicado en el que aseguran que estaban preocupados por su salud mental, pero que habían "permanecido positivos" y con la esperanza de volver a verle cruzar la puerta, una vez que hubiera tenido tiempo para calmarse.

Con información del portal de noticias El País.