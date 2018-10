Ben Affleck rompe el silenció y habla de su alcoholismo

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras estar 40 días en un centro de rehabilitación, el actor anuncia que sigue el tratamiento como 'paciente ambulatorio'. Ben Affleck, quien ingresó recientemente en una clínica para su desintoxicación, habló de su adicción al alcohol y su proceso.

En un mensaje a través de la red social Instagram, el protagonista de películas como 'El indomable Will Hunting' ("Good Will Hunting") o 'Armageddon' asegura que completó la primera parte del tratamiento, el cual sigue como paciente ambulatorio, informó Bang Showbiz

'Esta semana he completado una estancia de cuarenta días en un centro de tratamiento para adicciones al alcohol y continúo siendo paciente suyo desde el exterior', dice el actor que este año estuvo en Colombia filmando una película para Netflix.

'El apoyo que he recibido de mi familia, mis compañeros y los fans ha significado para mí más de lo que podría expresar aquí. Me ha dado la fuerza y el respaldo que necesitaba para hablar de mi enfermedad con otros. Luchar contra una adicción es una batalla para toda la vida y un duro desafío. Debido a ello, uno nunca deja de estar en tratamiento. Es un compromiso a tiempo completo. Yo estoy luchando por mí y por mi familia'.

La decisión de romper su silencio responde en parte a un deseo de normalizar un tema tabú como el de la necesidad de recibir apoyo profesional para lidiar con una enfermedad como el alcoholismo.

"Mucha gente se ha puesto en contacto conmigo a través de las redes sociales para hablar de su propia experiencia con la adicción. A ellos quiero darles las gracias: su fortaleza resulta inspiradora y me ha dado más ánimos de lo que pensé que fuera posible. Ayuda saber que no estoy solo. Como trato de recordarme, cuando tienes un problema, pedir ayuda es una señal de valentía, no de debilidad o cobardía".

Para concluir, Ben Affleck agradeció una vez más el respaldo que le ha proporcionado su círculo de allegados y ha prometido que intentará ser un ejemplo para otros que se encuentren en una situación similar a la que se enfrentaba él hace tan solo unas semanas.