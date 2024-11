Ben Stiller regresa como Hal para la secuela de ‘Happy Gilmore’

Ben Stiller vuelve al cine para interpretar nuevamente a Hal en la esperada secuela de ‘Happy Gilmore’, la popular comedia deportiva de 1996 protagonizada por Adam Sandler, que se ganó un lugar especial en el corazón de muchas personas.

La secuela, actualmente en proceso de filmación en Nueva Jersey, reunirá a personajes clásicos junto con nuevas caras, y promete mantener el humor y los momentos inolvidables que convirtieron a la primera entrega en un clásico de culto.

Stiller, quien interpretó a Hal, el vigilante del asilo de ancianos en la película original, compartirá nuevamente escena con Sandler, quien dará vida al irreverente Happy Gilmore, un jugador de hockey con problemas de control de ira que descubre su talento para el golf.

A su lado, el elenco también incluirá a Christopher McDonald, quien vuelve como el golfista profesional Shooter McGavin, y Julie Bowen, quien retoma el rol de Virginia Venit, el interés romántico de Happy.

First look at Ben Stiller in ‘Happy Gilmore 2’



The earth is healing pic.twitter.com/3PpgZsizMU