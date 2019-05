¿Cuál es la verdadera edad de Beyoncé? ¿Ella es su hija?

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Una extraña teoría en Internet asegura que Beyoncé es realmente mamá de Solange Knowles y no su hermana como nos habrían hecho creer todo este tiempo.

De acuerdo con el portal web del periódico Excélsior, el rumor proviene de un supuesto empleado de Columbia Records que habría conocido de cerca a la cantante. Según él, la esposa de Jay Z habría engañado al público con su edad y su maternidad.

Además, afirma que la cantante habría quedado embarazada cuando era adolescente. Y los padres de Bey la criaron a ella y a Solange como hermanas.

De acuerdo con la biografía oficial de la reina del R&B, nació el 4 de septiembre de 1981, mientras que Solange en 1986. Es decir, solo se llevarían cinco años de diferencia.

Sin embargo, el hombre sugiere que realmente Beyonce nació en 1974 y que habría dado a luz cuando tenía entre 12 y 14 años.

“La fecha exacta de nacimiento de Beyoncé es el 9/4/1974. Vi una foto de su licencia de conducir que estaba en la computadora de mi gerente una vez, no pregunté cómo. Beyoncé fue madre adolescente, no conozco quién es el padre de Solange”

La teoría también señala que el grupo Girl's Tyme -la banda precursora a Destinys Child- estuvo activa en los años 80 y no en los 90; desde ahí los miembros habrían cambiado sus edades.

“Antes de que se creara Destiny’s Child, Grils Tyme era un nuevo grupo de R&B de swing, hip hop, protagonizado por Beyonce cuando era una niña a mediados de los años 80, no a mediados de los 90. Solo mira uno de los cumpleaños de los miembros. Ella era miembros de Tyme Girls y nació en 1975. Entonces me dirá que alguien que en 1993 tenía 18 años estaba bailando a los 11 años. Algo no anda bien con eso”, asegura la fuente.

“La prima de Bee me dijo que Solange es realmente hija de Beyonce, me lo dijo en confianza después de que surgió el tema de los embarazos adolescentes. Ella no es sarcástica, así que dudo que haya inventado algo tan escandaloso sobre su propia prima. Recuerda mis palabras, un día se dirá la verdad”, continúa.

Sobre los rumores ni Beyoncé ni Solange se han pronunciado al respecto. Lo último que supimos de Queen B fue que lanzó Homecoming, un documental producido donde se revelan otros pasajes desconocidos sobre su vida.