Biden honra a Selena Quintanilla con la Medalla Nacional de las Artes

El legado de Selena Quintanilla fue honrado esta semana por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien se encargó de entregar la Medalla Nacional de las Artes a la familia de la fallecida artista.

La tarde de ayer, la intérprete ‘Como la flor’ no fue la única estrella en ser reconocida. A este evento, también asistieron Eva Longoria, Queen Latifah, Steven Spielberg y Spike Lee para recibir su condecoración.

La entrega de las medallas a personalidades destacadas del ambiente artístico se realizó en el Salón Este de la Casa Blanca, donde el mandatario, acompañado por la primera dama Jill Biden, otorgó 39 reconocimientos a gente de la industria de las artes y las humanidades.

Today, President Biden presented the 2022 and 2023 National Medals of Arts and the 2022 and 2023 National Humanities Medals – awarding 39 extraordinary individuals and organizations with two of our nation’s highest honors. pic.twitter.com/S2d9Z3oa28