El Universo Cinematográfico de Marvel tiene una nueva integrante: Natasha Lyonne. La actriz se une al elenco de la próxima película de superhéroes de Disney, ‘Los 4 Fantásticos’ (‘The Fantastic Four’).

La noticia fue revelada por Variety, sin embargo, a pesar de las altas expectativas del filme y del indiscutible talento de Lyonne, aún no queda claro a qué personaje del cómic interpretará en la pantalla grande.

Natasha Lyonne es mejor conocida por haber participado en los programas de televisión ‘Russian Doll’, ‘Orange is the new black’ y ‘Poker Face’. También formó parte de las películas ‘American Pie’ y ‘Scary Movie 2’.

