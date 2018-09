Tiroteos y migración; los polémicos temas de Black Eyed Peas

Agencia

NUEVA YORK.- Los Black Eyed Peas han generado polémica al abordar la violencia armada en las escuelas y la inmigración en sus dos nuevos videos musicales para su canción "Big Love".

De acuerdo a Excelsior, el trío (no está claro si Fergie sigue siendo parte del grupo) lanzó los clips el viernes, y también anunció que las ganancias del tema irán a la organización liderada por estudiantes March for Our Lives, que llama a leyes más estrictas de armas, y Families Belong Together, que protesta contra la política del gobierno de Donald Trump de separar familias detenidas al cruzar la frontera estadounidense de manera ilegal.

"No podemos guardar silencio sobre lo que sucede, así que nos enfrentamos a la aterradora verdad; nuestros niños están en peligro y solo lo dejamos pasar”, escribió Will.i.am. "Armas, detención e intolerancia, estas cosas amenazan a los niños todos los días; es nuestra responsabilidad protegerlos".

En el video que confronta la violencia armada en las escuelas, los miembros de Black Eyed Peas will.i.am y Taboo interpretan a un profesor y un entrenador de deporte que reciben tiros de un hombre armado junto con varios estudiantes, mientras otros coreen buscando refugio. Apl.de.ap interpreta a un policía.

El segundo vídeo se enfoca en agentes que detienen a inmigrantes cruzando la frontera.

"Las letras e imágenes en nuestro vídeo contienen un mensaje que creemos que debe ser transmitido de la manera más real y más clara posible porque, simplemente, ya es suficiente", concluyó el líder de la agrupación.

