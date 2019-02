¡Bob Esponja llegó al Super Bowl!

Redacción/SIPSE

ATLANTA, EU.- ¡Le cumplieron a los fans! Durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, encabezado por Maroon 5, durante unos instantes hizo su aparición Bon Esponja y Calamardo Tentáculos.

Las imágenes fueron en referencia al popular episodio en que el personaje de Nickelodeon participó, coincidentemente, en un espectáculo de medio tiempo de un partido de fútbol americano.

Mira las reacciones de los fans al tributo a Bob Esponja en el Super Bowl

También te puede interesar: Mira el nuevo avance de Avengers: Endgame

SPONGEBOB OPENED FOR TRAVIS SCOTT. #SuperBowl | #NFL pic.twitter.com/DaPyP52RMq

In case anyone missed the SpongeBob Super Bowl half time tribute lol #SpongeBob #SuperBowlLIII pic.twitter.com/v90NN13R03