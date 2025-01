Brad Pitt reacciona a estafa que le costó 850 mil dólares a fan francesa

El actor Brad Pitt reaccionó sorprendido luego de que se diera a conocer la historia de una diseñadora de interiores francesa que fue engañada por un impostor, quien la hizo creer que mantenía una relación sentimental con él y la despojó de 850 mil dólares.

"Es horrible que los estafadores se aprovechen del fuerte vínculo entre los fans y las celebridades",

declaró el actor en un comunicado oficial replicado por medios como Variety, Deadline y Page Six.

Además, advirtió sobre el peligro de interactuar con perfiles sospechosos en internet.

"Este es un recordatorio importante para no responder a mensajes en línea no solicitados, especialmente de actores que no están presentes en las redes sociales".

La declaración del ganador del Óscar surge tras la divulgación de la historia de Anne, una mujer de 53 años que creyó haber entablado una relación con Pitt a través de internet.

Según su testimonio, el estafador le pidió dinero argumentando que lo necesitaba para un tratamiento de riñón y asegurando que sus cuentas bancarias estaban bloqueadas debido a su divorcio con Angelina Jolie.

La víctima contó su experiencia en el programa francés Seven to Eight, lo que provocó una gran repercusión en redes sociales. Sin embargo, lejos de recibir apoyo, fue objeto de burlas y críticas.

Ante la reacción del público, el programa decidió retirar la entrevista:

"La historia difundida este domingo provocó una ola de acoso contra el testigo. Para proteger a las víctimas, hemos decidido retirarlo de nuestras plataformas".

Según el medio France24, Anne comenzó a sospechar del engaño cuando vio fotografías del verdadero Pitt junto a su actual pareja, Inés de Ramon, en diversas alfombras rojas. Además, durante la investigación se reveló que el impostor utilizaba imágenes manipuladas digitalmente para convencerla de que el actor se encontraba hospitalizado.

El caso de Anne no es el único fraude en el que se ha utilizado la imagen de Pitt. En septiembre de 2024, cinco personas fueron detenidas tras ser identificadas como responsables de una estafa en la que robaron 362 mil dólares a dos mujeres haciéndose pasar por el actor.

