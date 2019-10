Brad Pitt ya superó a Angelina; lo captan con su 'nueva novia'

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Brad Pitt parece haber superado completamente a Angelina Jolie y es que fue fotografiado junto a la diseñadora de joyas Sat Hari Khalsa. La pareja fue captada por primera vez disfrutando de una gala benéfica organizada por la banda Red Hot Chili Peppers celebrada en el Conservatorio de Música Silverlake de Los Ángeles. De acuerdo a varios medios, el intérprete y la artista estuvieron juntos toda la noche hablando y riendo.

De acuerdo a Infobae, tras su escandalosa separación, el protagonista de “Once Upon a time in Hollywood” volvió a ser de los solteros más codiciados en la industria del cine. Después de su larga relación con la madre de sus seis hijos, no se le conocieron otras parejas a Pitt; al menos no oficialmente.

Pitt ya fue fotografiado en varias ocasiones con Sat Hari, quién a comparación de las pasadas parejas del actor, esta vez habría elegido a alguien fuera del mundo del entretenimiento.

Unos días antes, el actor abandonó la fiesta de la premiere de su nueva película, Ad Astra, junto a quien se dice, es su nueva conquista.

¿Quién es la mujer que parece haber conquistado a Brad Pitt? Se trata de Sat Hari Khalsa, es diseñadora de joyas y gurú espiritual. Según la revista US Weekly, Khalsa “es terrenal” y, a diferencia de las mujeres con las que estuvo el actor anteriormente, se preocupa poco por las apariencias. Una actitud que le atrae al galán de 55 años.

Según confirmó una fuente de US Weekly, “Brad no está pendiente de una relación muy seria pero aun así Sat es muy especial para él”.

Sin embargo, otros medios como E! Entertainment señalan que la relación entre Brad Pitt y Sat Hari Khalsa es solo de amistad y desmienten que haya algo más entre el actor y la diseñadora.

Pitt está pasando un gran momento profesional tras varios años oculto de Hollywood por cuestiones personales. El actor aún sigue en una batalla judicial por la tenencia compartida de sus seis hijos con su ex esposa.

Mucho se dijo de las causas de la separación de Pitt y Jolie. Fue el propio actor quien reconoció que su adicción al alcohol fue el punto final en su relación de 12 años y la razón del sonado incidente en el jet de la familia al pelear con su hijo a causa de la bebida.

Recientemente llamó la atención por expresar de forma pública su deseo de dejar la actuación al considerar que es un “juego para los más jóvenes”. Además se ha visto cada vez más atraído por otras actividades artísticas. Sobre su trabajo como productor, afirmó: “Producir significa que no tienes que levantarte muy temprano y maquillarte”, bromeó.