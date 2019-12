Bradley Cooper podría ser el nuevo Batman en la secuela del Joker

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Si es verdad que la continuación del Joker aún no está confirmada, Bradley Cooper estaría en la lista para representar a Batman en la siguiente película del payaso del crimen.

La cinta protagonizada por Joaquin Phoenix y que se estrenó bajo una impresionante ronda de aplausos en el Festival de Cine de Venecia, tocó importantes temas para la sociedad actual como los estigmas de la salud mental y las revoluciones sociales.

El portal We Got This Covered informó que no sólo se estaría preparando una segunda parte, sino que una flamante trilogía del Joker.

De acuerdo a los rumores, aquí veríamos de vuelta a Batman en la forma y figura del mismísimo Bradley Cooper, a quien el director Todd Phillips habría pedido expresamente.

Cooper podría ser un excelente Batman, sobre todo si le toca representarlo desde una perspectiva más realista y psicológicamente dañada.

Aunque el centro de la película seguiría siendo Arthur Fleck, la teoría de que Cooper haga este personaje es muy factible.

(Con información de MUVI)