Con dieta de Britney sí puedes comer hamburguesas

ESTADOS UNIDOS.- En los premio MTV Video Music Awards de 2007, Britney Spears subió al escenario mostrando una prominente pancita.

La cantante fue duramente criticada por lucir un diminuto atuendo cuando no tenía unos abdominales impecables.

🤓🌸🤓 📷: @fiacuzziphotography Una publicación compartida de Britney Spears (@britneyspears) el 3 Jul, 2018 a las 10:16 PDT

Cerca de llevar su su exitosa gira "Piece of Me Tour" por Europa, la cantante quiso revelar a sus fieles seguidores algunos secretos que la ayudan a embarcarse a los shows.

En cada concierto hay una alta actividad física y continua, para ello se somete a un estricto régimen alimenticio compuesto por frutas, verduras, pollo y, en definitiva, comidas ligeras.

Una dieta que le resulta imprescindible no tanto para mantener un estilo de vida saludable, sino esencialmente para proteger su estómago sensible.

"A veces me entran muchas ganas de comerme una hamburguesa, pero cuando estoy en ‘modo trabajo’, quiero y tengo que alimentarme con productos frescos y sanos. Unos vegetales y algo de pollo a la plancha es sin duda el mejor menú para estos días. Tengo un estómago muy sensible, y si me como una chuleta de ternera, es posible que acabe tres días enferma", confesó a Entertainment Tonight.

Sin embargo, señaló que hay algunos momentos que hace algunas excepciones, pues a veces cumple sus antojos.