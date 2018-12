¿Ya olvidó a Chloë Moretz? Brooklyn Beckham estrena romance

Agencia

LONDRES.- Las últimas versiones que había circulado acerca de la vida sentimental de Brooklyn Beckham tras el final definitivo de la intermitente relación que había mantenido con la actriz Chloë Grace Moretz durante dos años apuntaban a que el joven fotógrafo no estaba dispuesto a iniciar una nueva relación sentimental.

Si antes del verano se le vinculaba con la modelo de 19 años Lexi Wood después de que fueran vistos muy acaramelados en público en varias ocasiones, poco después -en junio exactamente- se daban por ciertos los rumores acerca de su prometedor romance con la cantante Lexy Panterra, una década mayor que él, pero el paso del tiempo demostró que ninguna de esas dos historias estaba destinada a durar demasiado.

Sin embargo, el corazón de Brooklyn volvería a estar ocupado en la actualidad por otra modelo, Hana Cross, y en esta ocasión se trataría de un noviazgo bastante serio en vista de que este lunes se les fotografió juntos a la salida de una de las fiestas posteriores a la entrega de los premios British Fashion Awards -a la que él había acudido acompañando a sus padres- tomados de la mano y sin tratar de esconderse en ningún momento.

Por su parte, la guapa modelo también se animó a confirmar de alguna manera su relación con el hijo mayor de David y Victoria Beckham del modo más habitual entre su generación: 'oficializando' su estatus en las redes sociales al compartir un vídeo de ambos bailando al ritmo de la canción 'Blame It On The Boogie' de los Jackson 5 en el que también se podía ver cómo ella le daba un cariñoso beso en el cuello a Brooklyn.

Los dos enamorados comenzaron a hacer que muchos sospecharan que entre ellos existía algo más que una amistad cuando la semana pasada acudieron juntos a un concierto de Mumford & Sons en el O2 Arena de Londres y poco después se dejaban ver disfrutando del mercado navideño Winter Wonderland que cada año se instala en Hyde Park durante el período festivo.