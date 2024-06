Bruno Mars reinaugurará el Estadio GNP, antes Foro Sol

Bruno Mars será el encargado de reinaugurar el Estadio GNP, anteriormente conocido como Foro Sol, el próximo 10 de agosto, marcando su esperado regreso a México después de seis años de ausencia.

La organizadora Ocesa anunció mediante un comunicado que el intérprete de éxitos como "Treasure" y "Uptown Funk" será el primer artista en presentarse en el remodelado Estadio GNP. La presentación de Bruno Mars dará inicio a las operaciones del inmueble, que ha sido sometido a una serie de mejoras y actualizaciones en los últimos meses.

El cantante y ganador del Grammy visitará México antes de dirigirse a Brasil, donde tiene programados 14 shows en octubre. Esta serie de conciertos en América Latina es parte de su gira internacional, que ha generado gran expectación entre sus seguidores.

Bruno Mars confirmó su participación en la reinauguración del Estadio GNP a través de una historia en su cuenta de Instagram, en la que compartió un cartel del anuncio junto con la bandera mexicana, emocionando a sus fans y aumentando la anticipación por su regreso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por OCESA (@ocesa)

Las entradas para el concierto estarán disponibles en preventa bancaria el 21 de junio a partir de las 11:00 horas, y la venta al público en general comenzará el 22 de junio a través de Ticketmaster. Se espera que los boletos se agoten rápidamente debido a la gran popularidad del artista y la importancia del evento.

Desmienten deuda de Bruno Mars en Las Vegas

Después de que circulara un reporte del portal News Nation donde refería que el intérprete de "When I Was Your Men" tenía una deuda de 50 millones de dólares con el resort, TMZ informó que uno de los representantes negó dicha versión e incluso están orgullosos de su relación con el famoso.

"Estamos orgullosos de nuestra relación con Bruno Mars, uno de los artistas más emocionantes y dinámicos del mundo. Desde sus espectáculos en Dolby Live en Park MGM hasta el nuevo salón Pinky Ring en Bellagio, la marca de entretenimiento de Bruno atrae visitantes de todo el mundo", explicó el representante.

(Con información de Agencia Reforma y AP)