Se disculpa Burberry por prenda que 'incita al suicidio'

Agencia

LONDRES.- Burberry presentó una prenda con una soga al cuello en su última colección durante la Semana de la Moda de Londres e inmediatamente encendió las redes.

De acuerdo a Huffington Post, la soga forma parte de una sudadera con capucha y cordones. La modelo Liz Kennedy que presentó el diseño en la pasarela, compartió un mensaje con tres fotos en sus redes sociales para informar su postura sobre este controversial diseño.

También te puede interesar: Muere Karl Lagerfeld; el diseñador que 'revivió' a Chanel

"El suicidio no es moda", comienza su mensaje. En el que expresó que se sentía "extremadamente fuera de sí" por el lazo ya que experimentó el suicidio en su familia. "Me sentí como si estuviera de regreso al principio, cuando estaba pasando por una experiencia suicida en mi familia. Además, para agregar, colgaron brevemente uno del techo (tratando de descifrar el nudo) y se reían al respecto en el vestidor", compartió.

La modelo también dijo que intentó hablar con alguien sobre la prenda después de la pasarela, pero dice que le pidieron que escribiera una carta. "Tuve una breve conversación con alguien, pero lo que me dijeron es que 'era moda'. A nadie le importa lo que está pasando en tu vida personal, así que mantente en silencio ", agregó.

El director ejecutivo de Burberry, Marco Gobbetti y Tisci, el director creativo, se disculparon por la prenda.

"Lamentamos profundamente la angustia causada por una de las prendas incluidas en nuestra colección otoño/invierno 2019, Tempest", dijo Gobbetti.

"Aunque el diseño estuvo inspirado en los marineros, que se extendió por toda la colección, fue insensible y cometimos un error".Marco Gobbetti Tisci hizo eco de los pensamientos de Gobbetti, diciendo que estaba "profundamente arrepentido". "Si bien el diseño se inspiró en un tema náutico, me doy cuenta de que era insensible", dijo, y agregó que "nunca fue mi intención molestar a nadie".

"No refleja mis valores ni los de Burberry y la hemos eliminado de la colección. Me aseguraré de que esto no vuelva a suceder", comentó el diseñador que apenas el año pasado se unió a la casa británica.