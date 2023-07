Cameron Monaghan se une al reparto de “Tron 3”

Disney tiene como uno de sus principales proyectos “Tron: Ares”, la tercera entrega de la franquicia, el estudio concretó la contratación de Cameron Monaghan, según Deadline, se une a un reparto estelar liderado por Jared Leto quien lleva varios años vinculado al proyecto.

El enfoque de la próxima película de la saga será distinto al de sus predecesoras se maneja que cambiará del mundo de las computadoras a "la aparición de un programa consciente que cruza al mundo humano que no está listo para este contacto”, por lo que la premisa promete.

Monaghan es un actor californiano de 29 años reconocido por interpretar a los hermanos Jerome y Jeremiah Valeska en la serie “Gotham”, también ha participado en los exitosos videojuegos de Star Wars Jedi Fallen Order y su secuela Survivor prestando su voz y contribuyendo en la captura de movimiento de Cal Kestis e interpretó a James Walker en la cinta “Amityville: el despertar”.

Cameron Monaghan has been cast in ‘TRON: ARES’.



