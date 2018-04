Camila Sodi sorprende a sus fans con el estilo Kardashian

Agencia

MÉXICO.- Esta no es la primera vez que Camila Sodi comparte una fotografía en su Instagram que enloquece a sus seguidores, y esta vez optó por un look muy similar a los que usa Kim Kardashian cuando de enloquecer a las redes sociales se trata.

Cabe recordar que hace unos días Camila incendió las redes al compartir una foto en la que aparecía en una tina de baño en la que derrochaba sensualidad y en la que aparentemente, aparecía totalmente desnuda.

Esta vez la actriz de 31 años sólo usó un body blanco que resaltaba su figura y no necesitó más para hacerse un selfie en lo que parece ser el vestidor de una tienda, para luego compartir la imagen en un story en la misma red social.

"Kamdashian" escribió Camila Sodi, ante lo cual sus fans decidieron que sí podía pertenecer a la famosa familia de Keeping Up With The Kardashians, con un contundente 71 frente a un 29%.

De hecho, el swimsuit blanco que usó Cami Sodi, hace recordar a aquella épica selfie que se tomó Kim Kardashian, a poco tiempo de haber de haber dado a luz a su hija North West.

La actriz compartió en su cuenta de Instagram la fotografía.

Con información del portal Quién/ Debate