Camilo Sesto y la increíble influencia que tuvo para el rap y el hip hop

España.- La muerte de Camilo Sesto el pasado domingo no dejó indiferente a nadie. Familiares, amigos, reconocidas personalidades y ciudadanos anónimos quisieron despedir al cantante el pasado lunes en la capilla ardiente que se instaló en la sede madrileña de la SGAE, sin embargo, con su muerte se ha descubierto el gran referente que Camilo Sesto fue también para el hip hop y el rap estadounidense.

De acuerdo a El País, varios artistas conocidos como Jay Z y Rick Ross han utilizado algunas de las canciones del alicantino para crear sus propias bases musicales. Jay Z, marido de Beyoncé y que el pasado junio se convirtió en el primer multimillonario del hip hop, utilizó la melodía de Agua de dos ríos (1978) de Camilo Sesto para crear la base de Where Have You Been (2000). La misma canción sirvió para inspirar el Idols Become Rivals (2017) de Rick Ross. También Mike Will Made It, el músico y productor de artistas como Rihanna y Miley Cyrus, escogió la misma balada del español para su tema Drinks on Us.

En la canción Oh Yeah (2006) del rapero Cam’Ron también se aprecian algunas similitudes en la melodía con una de las canciones más conocidas de Sesto, Vivir así es morir de amor (1978). Aunque con un sonido totalmente diferente, el comienzo de la popular canción de Sesto se puede descifrar durante los cuatro minutos de duración de Oh Yeah. Lo mismo sucede con Fresa Salvaje (1973) cuya pegadiza melodía del estribillo se repite en cierta manera en la canción de los franceses Puzzle, Attrape la fille, attrape l’argent et cours.

Otro ejemplo de la influencia de Camilo Sesto en artistas de todo el mundo y de todas las generaciones es el sentido homenaje que la rapera Cardi B quiso rendirle al artista. La cantante, de 26 años y de origen dominicano, publicó en su Instagram varios vídeos de ella interpretando en playback las canciones Jamás y Algo de mí. “Algo de Camilo sigue en mí”, escribió junto a los stories, el formato que desaparece a las 24 horas de su publicación. Un gesto que no ha pasado desapercibido entre los internautas que desconocían el vínculo entre la rapera neoyorkina y el creador de las grandes baladas de los años setenta.