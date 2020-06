Cancelan definitivamente Coachella 2020

Los Angeles.- Los festivales de música Coachella y Stagecoach fueron cancelaron este año por preocupaciones sobre el coronavirus.

El médico Cameron Kaiser, funcionario de salud pública del condado de Riverside, firmó el miércoles una orden para cancelar los populares festivales que se llevan a cabo a las afueras de Palm Springs. A las autoridades de salud les preocupa un posible aumento de casos de coronavirus hacia finales del año.

Coachella, un festival masivo de música y arte, y Stagecoach, un evento de música country, se realizan generalmente en abril, pero previamente habían sido pospuestos hasta octubre.

Ahora, “dadas las circunstancias y el potencial, no me sentiría cómodo”, dijo Kaiser.

Travis Scott, Calvin Harris y Frank Ocean estaban entre los artistas que encabezaban Coachella. El cartel para Stagecoach incluía a: Lil Nas X, Carrie Underwood y Billy Ray Cyrus. Ambos festivales se realizan en Indio.

Entre los artistas que formaban también parte del Coachella 2020 se encuentran Rage Against the Machine y Frank Ocean, además de personalidades como Calvin Harris, Run the Jewels, Charli XCX, Flume, Thom Yorke, Disclosure, 21 Savage, Caribou, Carly Rae Jepsen, Hot Chip, Floating Points, Lana del Rey, FKA twigs y Fatboy Slim, sólo por mencionar algunos.

Kaiser dijo que estaba consciente de que su decisión afectaría a muchas personas, pero subrayó que su prioridad era proteger la salud de la comunidad.

Por ahora, los responsables de Coachella no han dado a conocer cuáles son sus planes para el próximo año.