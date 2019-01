Cancún y Tulum, escenario de la portada de Maxim de junio

Agencias

CANCÚN, Q. Roo.- La estrella de E! Entertainment posó para la revista Maxim en una edición de lujo, que tuvo como escenario las playas del Estado.

Patricia Zavala disfrutó de su estancia en los destinos de Quintana Roo durante su sesión fotográfica, además de que compartió algunas imágenes en su cuenta de Instagram.

De acuerdo con el portal la.eonline.com, la presentadora venezolana radicada en Los Ángeles desde hace un par de años, mostró su envidiable anatomía en un photoshoot que tuvo como escenario las hermosas playas de la Riviera Maya.

Zavala, host de exitosos shows como Coffee Break y Movie Break en los que suele entrevistar a las estrellas más importantes del espectáculo mundial, aceptó la invitación de la popular publicación.

“Nunca había posado para una revista de hombres, pero me gustó todo el nuevo rebranding de la revista, y me encantó”, aseguró Patricia en una pequeña entrevista que le hicieron en Live From E! con motivo del lanzamiento de la publicación.

“Para Maxim México es un placer tener a Patricia Zavala en la portada de la edición de junio. A partir de este año la marca evolucionó, vive un nuevo capítulo en su historia que la ubica como una de las mejores revistas masculinas de life & style”, aseguró Gabruel Guajardo, editor en jefe de Maxim.

La revista estará a la venta desde la primera semana de junio.