Lorena Herrera, con nuevo show 'La más Draga'

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- A manera de regresar un poco de lo mucho que le ha dado la comunidad LGBTTTIQ (Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti, Intersexual y Queer), la actriz y cantante Lorena Herrera encabeza un nuevo show llamado “La más Draga”, reality que empodera a esos artistas o cantantes masculinos mexicanos que actúan de manera teatralizada y dramática vestidos con atuendos de mujer y que son llamados “Drag Queens”, y además rescata las tradiciones mexicanas.

“Hacía falta un programa como éste, no es una fórmula nueva, este reality ya existe en Estados Unidos con RuPaul y ha tenido muchísimo éxito en todo el mundo, obviamente faltaba algo así para México, con Dragas mexicanas, que son personas que se transforman en mujer, pero de una manera muy dramática. Este concepto tiene cosas diferentes al original, porque aquí se rescatan muchas de las tradiciones mexicanas como las trajineras, otro que le llamamos el ‘Dragaltar’, donde van las chicas que tienen que salir y que simula el altar del Día de Muertos”, detalló en exclusiva para Novedades Quintana Roo la simpática conductora Lorena Herrera, quien es amada en el medio, pues gran parte de su música la creó para dicha comunidad.

Representar el arte del Drag en México es el objetivo de “La más Draga”, show que se transmite a través de YouTube con capítulo de estreno todos los martes a las 9 de la noche.

“Estamos muy contentos con la respuesta de la gente, vamos a estar transmitiendo un capítulo nuevo todos los martes a las 9 de la noche, son siete participantes y la final será en vivo en un lugar de la Ciudad de México, van a ir grandes personalidades y se transmitirá el día 20 de junio”.

Lorena recalcó que en cada programa habrá un famoso invitado a formar parte del jurado, como fue Susana Zabaleta en la primera emisión de “La más Draga”.

“Esta semana tendremos un invitado sorpresa que les va a encantar, yo muy contenta de conductora y de juez. Es un programa hecho en México con talento y productores mexicanos, los chicos de La Gran Diabla son los que están invirtiendo su dinero, no estamos con una gran productora, realmente el programa sale del bolsillo de los chavos, y esperamos que en un futuro nos vaya mucho mejor para que haya más patrocinadores y se pueda hacer algo mucho mejor. Ahorita el talento, la creatividad y la apuesta de estos talentosos jóvenes hacen que se vea una buena producción”, puntualizó.

Una “Drag Queen” dedica horas de su vida para realizar su vestuario, ellos mismos se maquillan detalladamente para crear sus personajes, y fuera de los antros el trabajo de las Dragas no es valorado tanto como en otros países como Estados Unidos y Europa.

“Cuando vienen los ‘Drag Queens’ de RuPaul a México son la sensación y las estrellas, por qué no lo son las de México, tenemos muchas muy buenas y talentosas, y que se les dé ese valor es lo que me gustó de este programa, yo dije que le entraba si no era un reality de peleas, de envidias, de mala onda, cosas groseras, con palabras altisonantes, como que de eso ya está muy llena la televisión, todos estos programitas terribles que están al aire lo único que exhiben y transmiten a la juventud es la falta de valores, que la vida sea de vulgaridades y que las mujeres se acuestan con el primero, se meten cosas, están llevando a la sociedad a la perdición, muy al contrario de este programa que es completamente familiar, seguro se van a enganchar con el primer capítulo y son 30 minutos que se te pasan rapidísimo”, detalló.

En cada programa habrá retos distintos, el primero fue de las divas del cine de oro, el segundo serán las quinceañeras, otro día será del Día de Muertos, mucho es rescatar las tradiciones de México, reveló entusiasmada la radiante conductora.